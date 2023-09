Jucatoarele romane de tenis Alexia Iulia Marginean si Anastasia Safta s-au calificat, vineri, in finala turneului ITF de la Buzau, Trofeul Fundatiei Tiriac, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, scrie Agerpres.

Alexia Iulia Marginean a invins-o in semifinale pe italianca Vittoria Modesti, cap de serie numarul opt, cu 7-5, 6-0, in timp ce Anastasia Safta, a saptea pe lista capilor de serie, a reusit sa castige in fata favoritei numarul doi, Sara Maria Popa, cu 6-2, 6-4.

Nu mai putin de 18 romance au intrat pe tabloul principal de simplu, sapte au trecut de primul tur, cinci au ajuns…