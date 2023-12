Unele tendințe pe care le vom urmari anul viitor vor fi doar distractive, in timp ce altele pot schimba lumea. Uneori, cel mai bun mod de a urmari unele tendințe este sa le reprezentați pe o diagrama. Iata o selecție de valori remarcabile pe care merita sa le urmariți in 2024 , de la tehnologia celulelor solare la filme cu supereroi. Unele sunt doar distractive, in timp ce altele pot schimba lumea, scrie The Economist. Tendințe de urmarit: Va scadea și mai mult costul lansarii rachetelor pe orbita? Costul lansarii navetelor in spațiu a scazut in ultimul deceniu, o consecința directa a dezvoltarii…