Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anuntat duminica ca 20 de angajati ai ambasadei cehe sunt „persona non grata” si trebuie sa paraseasca Rusia pâna la sfârsitul zilei de luni, 19 aprilie, informeaza Agerpres.Acest anunt a fost facut de ministerul rus de externe dupa convocarea ambasadorului…

- Politia ceha este in cautarea a doi barbati rusi, suspectati a fi agenti GRU, responsabili de explozia unui depozit de munitii din Cehia in 2014. Anuntul a fost facut in contextul expulzarii a 18 diplomati rusi. Agentii GRU au fost implicati inclusiv in tentativa de asasinare cu Noviciok a fostului…

- Politia ceha a declarat sambata ca este in cautarea a doi barbati care detin mai multe pasapoarte, inclusiv pasapoarte rusesti cu numele Aleksandr Petrov si Ruslan Bosirov, transmite Reuters. Aceste nume sunt aceleasi cu cele folosite de cele doua persoane suspectate de implicare in tentativa…

- Autoritațile din Bulgaria au anunțat la inceputul acestei saptamani ca ar putea renunța la imunizarile cu vaccinul anti-Covid produs de AstraZeneca din cauza lipsei de interes a populației, informeaza Hotnews , care citeaza Euractiv. In ultimele 24 de ore, in țara vecina au fost administrate doar 154…

- Autoritațile au actualizat lista teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara intrarea in carantina la sosirea in Romania. Pe aceasta sunt peste 40 de state, intre care Franța, Olanda, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Nu este necesara carantinarea pentru…

- Zeci de persoane au decedat și alte zeci au fost ranite in urma deraierii unui tren aglomerat, vineri dimineața, intr-un tunel din estul Taiwanului. Politia a informat despre 36 de pasageri „in stop cardiac inainte de a fi dusi la spital” – termen utilizat pentru a desemna o persoana care nu prezinta…

- Autoritațile din Olanda au raportat ca circa 7.400 de persoane infectate cu coronavirus au fost identificate in decurs de 24 de ore, cele mai multe incepand cu luna ianuarie. Guvernul urmeaza sa anunțe in zilele urmatoare daca mai este cazul sa ridice o serie de restricții, inclusiv cea de circulație…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a criticat duminica ”arestarile masive” din timpul protestelor pro-Navalnîi din Rusia și „utilizarea disproporționata a forței” împotriva protestatarilor și jurnaliștilor, relateaza AFP."Oamenii trebuie sa poata exercita…