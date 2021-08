Temperaturile ridicate se mențin și în ultima decadă a lunii august Duminica, soarele ne va surade și va rasari la ora 06:35. In general, cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi in creștere. Vantul va sufla slab spre moderat, doar spre seara cerul va deveni parțial noros. Soarele va apune la ora 20:27. Minimele zilei se vor inregistra intre 19 și 14 grade, iar maximele, in jurul valorii de 29 de grade. Luni, temperaturile caniculare revin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

