Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva de apa in cultura de porumb neirigat, pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori satisfacatoare, apropiate de optim si izolat optime, in aproape toata tara, arata prognoza agrometeorologica valabila pentru intervalul 21 - 27 iulie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Regimul termic prognozat pana la inceputul lunii august ramane canicular in majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate medii ale valorilor termice diurne in Muntenia, Dobrogea si Oltenia, arata estimarile valabile pentru intervalul 19 iulie – 1 august, publicate, luni, de Administratia Nationala de…

- Anumite parți din Marea Mediterana și Europa Centrala vor cunoaște temperaturi estivale extrem de ridicate, in saptamanile urmatoare, expunandu-le la riscuri majore de incendii forestiere devastatoare. Continentul a fost lovit de primul val de canicula din acest sezon la mijlocul lunii iunie, cu temperasturi…

- Saptamana 05.07.2021 – 12.07.2021Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile vestice și sud-vestice.Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile intracarpatice, iar in rest…

- Este canicula, miercuri, in Capitala, indicele de confort termic urmand sa depașeasca pragul termic. Temperaturile vor trecere de 36 de grade. Meteorologii spun ca vremea in capitala va fi calduroasa, caniculara dupa-amiaza cand indicele de confort termic temperatura-umezeala (ITU) va depași…

- Procurorii DIICOT și ofițerii DGA fac, miercuri dimineata, peste 150 de percheziții in județe din sudul și vestul țarii, intr-un dosar care vizeaza traficul cu țigari de contrabanda. Este vizat și șeful Poliției de Frontiera Mehedinți. Acțiunea vizeaza destructurarea unor grupari infracționale care…

- BANATVremea va deveni caniculara in perioada 22 - 25 iunie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 si 38 de grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 20 de grade. Ulterior sunt prognozate maxime care la nivelul regiunii vor fi in medie de 32-34 de grade, posibil usor mai scazute…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta temperaturi ridicate in acest weekend. O masa de aer tropical va aduce valori ridicate in termometre, mai ales duminica, 2 mai, in ziua de Paste. Potrivit specialistilor, ne putem astepta la temperaturi chiar si de 30 de grade Celsius. ‌Romania, intre ploi…