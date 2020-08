Stiri pe aceeasi tema

- ​În urma cu 20.000 de ani, când calota glaciara acoperea o buna parte din emisfera nordica, temperatura medie pe Terra era de 7,8 grade Celsius, cu 7 grade mai puțin decât în prezent, arata o cercetare a University of Arizona. Calculele sunt pentru perioada numita Last Glacial…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa, insa in regiunile nord-vestice și parțial in zonele de munte se vor semnala ploi torentiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 32 de grade Celsius.Luni, 17 august 2020, vremea va fi in general instabila in regiunile nord-vestice și parțial…

- In Siberia a fost inregistrata o creștere importanta a temperaturii. Potrivit oamenilor de știința, aceasta este o alta consecința a incalzirii globale, care poate afecta nu numai Rusia, ci și Statele Unite ale Americii și Europa. Simbata, 20 iunie, in orașul rus Verhoiansk a fost atins un record de…

- Temperatura in orașul Verkhoyansk din Siberia, situat deasupra Cercului Polar, a ajuns sambata la 38 de grade Celsius, scrie phys.org Valul prelungit de canicula din Siberia este „indiscutabil alarmant”, spun specialistii climatologi. Temperaturile atipice au fost puse pe seama incendiilor de vegetatie,…