- Temperaturi extreme se vor inregistra in Grecia, incepand de joi, anunța meteorologii eleni, potrivit carora cele mai afectate regiuni vor fi cele centrale. Valul de caldura va persista pana duminica, transmite DPA.

- Meteorologii au emis mai multe atenționari cod portocaliu și galben Foto: Arhiva. Canicula afecteaza cea mai mare parte a țarii, iar meteorologii au emis mai multe atenționari cod portocaliu și galben. În vest și în sud sunt posibile maxime termice chiar și…

- Valul de aer tropical care a parjolit mai multe tari europene ajunge si in Romania. Temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade Celsius, iar prognoza meteo arata ca nu va ploua deloc in urmatoarele zile. Meteorologii spun ca valul de aer tropical se intensifica incepand de maine fix in zona tarii noastre.…

- Meteorologii au emis, vineri dimineața, un cod roșu de canicula, valabil pentru șase județe din vestul țarii, in zilele de 30 iunie și 1 iulie, in timp ce o alta avertizare de cod galben de ploi torentiale si vijelii vizeaza nord-vestul, centrul si local sudul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Maramureșul, alaturi de alte 5 județe, se afla sub incidența unui cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat, acesta fiind valabil pentru ziua de 30 iunie, respectiv 1 iulie. Așadar, potrivit ANM, avem Cod roșu in județele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramureș și Bistrița-Nasaud.…

- Un val de canicula va lovi saptamana aceasta Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta toata…

- Temperaturi neobisnuit de ridicate pentru luna mai sunt prognozate in Grecia in zilele urmatoare, informeaza DPA.Potrivit anuntului facut joi, 26 mai, de Biroul Meteorologic, termometrele vor arata temperaturi de circa 37 de grade Celsius, in special in vestul si centrul Greciei. Termometrele vor arata…