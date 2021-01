Temperaturi de -20 de grade de mâine! Un val rece lovește România Un val de aer rece va cuprinde toata țara in acest sfarșit de saptamana. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat la Digi24 ca diminețile și nopțile vor deveni extrem de geroase, iar in depresiuni se vor inregistra valori termice de pana la -20 de grade Celsius. Și in Capitala va fi ger, cu temperaturi de -10 grade. "Vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa. Masa de aer rece va persista pana la jumatatea saptamanii viitoare. Maine (vineri - n.r.) vorbim de vreme in racire in nord, nord-vest și in centrul țarii, unde temperaturile vor cobori la -13 grade. Cele mai ridicate valori,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

