Temperatură record în Europa. Unde s-au înregistrat 50 de grade Temperatura din sudul Italiei a ajuns la aproape 50 de grade Celsius, probabil cea mai ridicata temperatura inregistrata pe continentul European, informeaza Euronews. Serviciul de informare meteorologica din regiune a raportat ca temperatura a ajuns la 48,8 grade Celsius miercuri dupa-amiaza. Agenția a precizat ca este cea mai ridicata temperatura inregistrata de cand face astfel de raportari. Poate fi, de asemenea, un record european, cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe continentul european este de 48 de grade Celsius in 1977 in Atena. Pompierii se lupta cu flacarile in Sardinia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

