- Romania a devenit prima tara care a blocat exporturile de cereale in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), o decizie dramatica si care ar putea spori temerile privind aprovizionarea cu alimente la nivel global, se arata intr-o analiza realizata vineri de Bloomberg. Ministrul Afacerilor…

- Romania suspenda exporturile de cereale și produse de panificație, pe fondul pandemiei Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru mai multe produse agroalimentare, precum grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, ulei de seminte si zahar. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Nita, imagine:…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca infractiunile comise in perioada starii de urgenta sunt sanctionate cu mai multa rapiditate si cu sporuri de pedeapsa, scrie agerpres.ro. ,,Vreau sa ii atentionez pe toti ca vom aplica legea, ca am luat masuri, inclusiv Guvernul Romaniei a modificat…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat sambata seara noi masuri in cadrul starii de urgența! „Suntem deja in a șasea zi de stare de urgența. Prin masurile luate pana in prezent am reușit sa ne atingem obiectivul: nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a facut declarații la sediul MAI, dupa ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența."Se permite accesul in Romania a cetațenilor straini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de sud, sub masura obligatorie a carantinei. Decizie…

- Potrivit informațiilor prezentate in ședința C.J.S.U – Hunedoara din data de 24 februarie 2020, locuitorii județului au la dispoziție doua numerele de telefon ale Direcției de Sanatate Publica: 0254 225 242 și 0768 193 639, pentru informații, sesizari sau intrebari legate de coronavirus. Prefectul…

