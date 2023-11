Temerile de recesiune din zona euro s-au amplificat, potrivit sondajelor între oamenii de afaceri Economia zonei euro s-a contractat cu 0,1% in trimestrul al treilea, au aratat datele oficiale, iar Indicele Compozit al Managerilor de Achizitii (PMI) pentru luna octombrie, in versiunea sa finala, publicata luni, a indicat ca blocul a intrat in ultimul trimestru din 2023 in defensiva. PMI al HCOB, compilat de S&P Global si vazut ca un ghid bun al sanatatii economice generale, a scazut la 46,5 in octombrie de la 47,2 din septembrie, fiind cea mai redusa valoare din noiembrie 2020, cand restrictiile pentru COVID-19 au fost inasprite pe o mare parte a continentului. Acesta a fost sub pragul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

