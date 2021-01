Televizorul tau Smart te "urmareste"? Ce poti face Producatorii de TV Smart sunt capabili sa urmareasca si sa monitorizeze modul in care iti folosesti televizorul, inclusiv ceea ce urmaresti, ce butoane apesi pe telecomanda si site-urile web pe care le vizitezi in browserul televizorului. Iata ce poti face.



Urmarirea activitatii pe TV Smart de catre producatori poate avea anumite avantaje, cum ar fi recomandari mai personalizate de lucruri de urmarit. Totusi, exista si posibile dezavantaje. In teorie, marcile TV pot aduna cantitati mari de date despre tine si, in unele cazuri, pot utiliza acele informatii pentru a castiga bani prin postarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

