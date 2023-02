Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au observat un fenomen care ar putea fi considerat "explozia cosmica perfecta", o manifestare colosala si perfect sferica declansata de fuziunea dintre doua ramasite stelare foarte dense, denumite stele neutronice, cu putin timp inainte ca acea entitate combinata sa intre in colaps si sa…

- Astronomii care folosesc telescopul spatial Hubble al NASA au inregistrat in detaliu ultimele momente ale unei stele, in timp ce aceasta este inghitita de o gaura neagra. Telescopul spatial Hubble a surprins o gaura neagra care rasuceste o stea intr-o forma de „gogoasa”.

- LHS 475 b este numele unei exoplanete, adica o planeta care orbiteaza o stea alta decat Soarele nostru, cu un diametru aproape identic cu cel al Pamantului, prima exoplaneta descoperita de telescopul spațial James Webb. Aceasta se afla la 41 de ani-lumina distanța de Pamant, in constelația Octantul…

- Telescopul James Webb, amplasat in spatiu inca din vara pentru a observa inceputurile Universului si atmosfera planetelor indepartate, a marcat anul 2022 cu imagini exceptionale. Specialistii asteapta mari descoperiri in anii urmatori, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Acum un an, in ziua de Craciun, a fost lansat telescopul spațial James Webb – un cadou destinat intregii omeniri, care valoreaza 10 miliarde de dolari și ne arata locul nostru in Univers. Pentru planificarea, proectarea și construirea telescopului au fost necesare trei decenii, noteaza BBC. Mulți s-au…

- Telescopul spatial James Webb, care a costat 10 miliarde de dolari si a fost dezvoltat si construit pe durata a trei decenii, le permite acum astronomilor sa observe detalii mult mai clare ale universului, scrie BBC.

- Telescopul spatial James Webb a realizat, gratie observatiilor de o precizie neegalata, una dintre primele sale descoperiri: doua stele, nedetectate pana acum, care au aparut in Nebuloasa Inelului Sudic ce inconjoara o stea muribunda, potrivit unui studiu publicat joi in Nature Astronomy si preluat…

- Doua noi stele au fost descoperite de telescopul spațial James Webb, in Nebuloasa Inelului Sudic ce inconjoara o stea muribunda, potrivit unui studiu publicat joi in Nature Astronomy si preluat de AFP.