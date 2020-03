Stiri pe aceeasi tema

- Elevii unei scoli din judetul Olt continua sa invete, chiar daca s-a impus suspendarea cursurilor pentru perioada 11-22 martie 2020. Profesorii au gasit o solutie care poate constitui un exemplu.

- Cursurile unitaților de invațamant din Romania sunt suspendate, incepand de miercuri pana pe data de 22 martie, aproximativ trei milioane de elevi urmand sa stea acasa, aceasta fiind o masura de prevenire a raspandirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus.Consiliul Național pentru Situații…

- Ministerul Educației a transmis Inspectoratelor Școlare din toata țar procedura de derulare a sesiunii de Simulare a examenului de Bacalaureat 2020, ce se va desfașura in perioada 23-26 martie. Testarile incep de la ora 9.00 și dureaza trei ore.

- Pentru al optulea an consecutiv, cadre didactice ale Universitații Transilvania Brașov pregatesc gratuit elevii care vor susține examenul de Bacalaureat. ,,Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere si Facultatea de Matematica si Informatica, organizeaza pregatire pentru examenul…

Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate, potrivit digi24.ro.

- Vacanta de iarna a elevilor, in anul scolar 2019 - 2020 va dura trei saptamani si coincide cu vacanta intersemestriala. Elevii vor avea vacanta de Craciun in perioada 21 decembrie 2019 – 11 ianuarie 2020, conform structurii anului scolar anuntate de Ministerul Educatiei.