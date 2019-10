Teleorman: Accident rutier cu 15 victime - un exerciţiu în care salvatorii au pus în aplicare Planul roşu de intervenţie Un accident rutier soldat cu 15 victime, in care au fost implicate cinci autovehicule, a fost simulat, miercuri, pe varianta ocolitoare a municipiului resedinta, scopul exercitiului fiind acela de a identifica punctele slabe si punctele tari in timpul desfasurarii operatiunilor de salvare in situatii de urgenta in care a fost declansat Planul rosu de interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman.



Potrivit sursei citate, pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria, pe tronsonul cuprins intre DE 70 si DJ 504, a avut loc un exercitiu de cooperare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

