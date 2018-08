Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in urma cu puțin timp pe str. Victoriei din Targu Jiu. Un pieton a fost lovit de mașina și este in stare grava. Din primele informații, pietonul a trecut fara sa se asigure. Revenim cu detalii....

- Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital, sambata seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un cal pe drumul care face legatura intre localitatile Ciulnita si Slobozia din judetul Ialomita.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 84 de ani conduce, luni, un autoturism Matiz inmatriculat in Bacau dinspre Giurgeni catre Harsova. La un moment dat, in zona Giurgeni, conducatorul auto a pierdut controlul autovehicului, masina…

- Un accident de circulatie s-a produs miercuri noapte, in jurul orei 23, pe DJ 102D, la iesirea din Mizil spre Baba Ana. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina, victima suferind leziuni majore. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata,…

- Un șofer in varsta de 31 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal duminica, dupa ce, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident de circulație in municipiul Oraștie din județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, in data de 24 iunie, in jurul orei 19:10, un barbat in varsta de 30…

- Un copil in varsta de 9 ani dintr-un sat din judetul Iasi a iesit din curte si a traversat strada in fuga si fara sa se asigure, fiind lovit de o masina care nu l-a mai putut evita. Pentru ca suferise mai multe plagi contuze, dar si un traumatism cranio-cerebral, a fost investigat in UPU, iar ulterior…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea uloara a unui copil, a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Aleea Retezat, din cartierul Manaștur.Din primele informații, un minor a fost lovit de mașina în timp ce traversa strada neregulamentar.Conform oamenilor legii, este vorba despre…

- Patru tinere au decedat joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea."Accidentul de circulatie s-a produs la intersectia…