- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat miercuri ”speranta ca bunul simt va sfarsi prin a se impune” in relatiile internationale, ”tot mai haotice” in prezent, in opinia sa, intr-un context de tesniuni puternice cu Occidentul, relateaza AFP conform News.ro . ”Situatia in lume devine tot mai haotica.…

- SummaryPresedintele american Donald Trump si-a laudat, in prezenta presedintilor tarilor baltice, fermitatea fata de Rusia, dar si-a reafirmat in acelasi timp convingerea ca se poate intelege bine cu Vladimir Putin, scrie AFP.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a laudat, marți, in prezența liderilor celor trei țari baltice, fermitatea sa in fața Rusiei. El a mai reafirmat convingerea sa ca ar putea sa se ințeleaga bine cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. “Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca s-a inspirat de la Marcel Lazar Lehel, cel care a folosit pentru prima oara acest nume.Dezvaluirea are implicații de pentru ancheta comisiei speciale condusa de procurorul american Robert Muller privind legaturile echipei lui Donald Trump cu Rusia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Vladimir Putin si-a inregistrat votul in cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte. Liderul de la Kremlin, care si-a inregistrat votul la o sectie de votare din Moscova, a declarat ca…

- Liderul de la Kremlin se indreapta senin catre un al patrulea mandat, fiind creditat cu 71,5% din intentiile de vot ale rusilor, potrivit unui recent sondaj, in conditiile in care nici unul din adversarii sau nu trece de 7%. Vladimir Putin este la putere in Rusia din anul 2000 si situatia nu se va schimba.…