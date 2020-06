Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, spune ca negocierile cu Federația Rusa cu privire la acordarea unui credit de 200 de milioane de euro va fi reluat in cel mai scurt timp. Banii vor fi direcționați spre construcția drumurilor și susținerea agenților economici. “Reluam negocierile, in urmatoarele zile…

- bull; FC Viitorul ocupa locul intai in turneul play out al Ligii 1bull; Cazuri de coronavirus aparute in Liga1 bull; Gica Hagi a avut o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut StroeAflata pe locul intai, cu 24 de puncte, in clasamentul turneului play out al Ligii 1, FC Viitorul sustine…

- Alexandru Rafila a explicat la Digi24 termenul de „persoana asimptomatica”. Medicul spune ca exista doua categorii de persoane care sunt asimptomatice - cei diagnosticați intamplator și cei care au fost bolnavi, s-au vindecat, dar raman pozitivi chiar o perioada indelungata de timp. Alexandru Rafila…

- Deputatul PSD, Cristina-Elena DINU, a susținut, in Plenul Parlamentului, o declarație politica despre situația economica grav afectata de pandemia de Coronavirus, fața de care Klaus Iohannis și Guvernul PNL au intarziat sa intreprinda masuri in interesul romanilor.„Romania este intr-un pericol…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus si in prezent urmeaza tratament in spital, transmite AFP.''Da, sunt bolnav. Primesc tratament'', a spus Peskov, fara a da alte detalii, potrivit agentiilor…

- Autoritațile chineze au demarat un proiect-pilot de monitorizare a elevilor de gimnaziu și de liceu cu ajutorul unor brațari inteligente. Dispozitivele transmit alerte cand temperatura corporala a copiilor sare de 37 de grade.

- Este putin probabil ca viata sa revina la normal chiar daca cele mai severe restrictii vor fi ridicate, iar masurile de distantare ar putea fi aplicate pentru restul anului si chiar mai mult, a declarat joi premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, informeaza Reuters. "O revenire la normal,…

- Medicii, președintele țarii și premierul au acționat cel mai bine și corect in aceasta perioada de criza, legata de Coronavirus. Așa au raspuns moldovenii in cel mai nou sondaj efectuat la comanda IDIS Viitorul.