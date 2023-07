Telefoanele mobile, tabletele şi ceasurile inteligente, interzise în şcolile din Olanda Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in scolile din Olanda. Masura intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, scrie Agerpres. Guvernul incearca astfel sa limiteze sursele care distrag atentia elevilor in timpul lectiilor, informeaza Reuters. Dispozitivele mobile vor fi acceptate in salile de cursuri numai daca ele sunt in mod specific necesare. Se incadreaza aici lectiile despre competente digitale, motivele medicale sau persoanele cu dizabilitati. „Desi telefoanele mobile sunt intrinsec legate de vietile noastre, ele nu au ce sa caute in salile de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dispozitivele mobile vor fi acceptate in salile de cursuri numai daca ele sunt in mod specific necesare, de exemplu in timpul lectiilor despre competente digitale, din motive medicale sau pentru persoanele cu dizabilitati. "Desi telefoanele mobile sunt intrinsec legate de vietile noastre, ele nu au…

- Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in salile de cursuri din Tarile de Jos incepand de la 1 ianuarie 2024, a anuntat marti Guvernul olandez, incercand sa limiteze astfel sursele care distrag atentia elevilor in timpul lectiilor.

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, telefoanele mobile, tabletele, dar și ceasurile inteligente vor fi interzise in salile de cursuri din Țarile de Jos. Dispozitivele vor fi permise doar daca sunt necesare in mod special, de exemplu, in timpul lecțiilor de competențe digitale, din motive medicale sau pentru…

- Guvernul olandez a anuntat marti, 4 iulie, ca telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in timpul orelor. Aceasta masura, care se va aplica de la 1 ianuaarie 2024, are ca scop limitarea distragerii atentiei elevilor, a informat Reuters, preluata de Agerpres.Telefoanele…

- Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in salile de cursuri din Tarile de Jos, incepand de la 1 ianuarie 2024, a anuntat guvernul olandez, in incercarea de a limita astfel sursele care le distrag atentia elevilor in timpul lectiilor,

- Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in salile de cursuri din Olanda incepand de la 1 ianuarie 2024. Guvernul incearca astfel sa limiteze sursele care distrag atentia elevilor in timpul lectiilor, informeaza Reuters.

- Telefoanele mobile ar putea fi interzise la ore și in incinta școlii, inclusiv in curtea unitații de invațamant, pentru elevii pana la clasa a 8-a inclusiv. Profesorii vor putea sa le rețina telefoanele elevilor, urmand ca dispozitivele electronice sa fie predate parinților sau tutorilor legali, potrivit…

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…