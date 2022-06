Goodies Meat Production se numara printre producatorii selectați de unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine alimentare de pe piața romaneasca și europeana și livreaza intreaga sa producție sub marca proprie a retailer-ului. Concentrata asupra calitații și eficienței proceselor de producție, compania a mizat intotdeauna pe utilizarea inteligenta a instrumentelor și tehnologiilor moderne.

Din 2014 și pana in prezent, Goodies Meat Production a inregistrat performanța de a-și imbunatați permanent rezultatele și de a-și crește producția și cifra de afaceri: in prezent compania are aproape…