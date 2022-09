Cand va gandiți la regiunile afectate de inundații și de precipitații abundente, Orientul Mijlociu nu este probabil prima care va vine in minte. Dar inundațiile recente care au blocat Fujairah și Muscat din Oman ar putea deveni in curand un eveniment obișnuit, au avertizat experții. O parte a soluției consta in tehnologii care premit scurgerea […] The post Tehnologia „orașului-burete” va opri inundațiile? first appeared on Ziarul National .