Tehnologia care îți îmbunătățește viața Laptopul cu o camera magulitoare, telefonul cu ecran divizat – și un radio digital de inalta tehnologie care poate derula sunetul inapoi sunt printre tehnologiile selectate de jurnaliștii de la The Times, anul acesta. Acer ConceptD 7 Ezel Daca am invațat un lucru din intervievarea a mii de oameni pentru ziare, acesta este: nu lasa niciodata un fotograf sa-ți faca un portret de pe podea, uitandu-se inapoi la tine. In sfarșit, un ecran de computer care poate fi inclinat fara ajutorul unor romane voluminoase! Dar cateva saptamani de proprietate m-au facut sa realizez ca asta a fost un pic ca și cum… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patrizia Paglieri traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un barbat de mai bine de patru ani și chiar daca pana acum l-a ținut ascuns pe partenerul de viața, vedeta a facut recent dezvaluiri fara perdea despre cel care ii este alaturi. Așadar, recent, concurenta de la Asia Express a vorbit despre…

- Locuința reprezinta un element important din viața ta: este locul in care te relaxezi, te bucuri de momentele frumoase alaturi de cei dragi, te simți creativ și iți vin idei noi. Cu alte cuvinte, te simți ca acasa atunci cand locuința reflecta personalitatea ta, așa ca vrei sa o amenajezi astfel incat…

- Craig a spus ca „Europa este urmatorul pas logic” pentru platforma deja lansata in 25 de teritorii anul acesta, inclusiv America Latina, tarile nordice, Australia si Canada. El a descris Europa drept o piata „complicat” de patruns, nu doar in termeni de cote pentru continutul local, dar si referitor…

- – Alexandru, așa cum ți-am spus, realizez o serie de interviuri, pe care le voi publica in AMPress, veche agenție de presa cu prestigiu in Romania, ulterior adunandu-le intr-o carte. Prin aceste interviuri vreau ca publicul sa cunoasca omul – de asta data pe tine -, nu doar prin talentul, profesia sa,…

- Cristina Cioran este in sfarșit o mamica fericita, asta pentru ca dupa ce fiica sa, Ema, a stat internata in spital mai bine de doua luni, cea mica a ajuns in sanul familiei in urma cu cateva saptamani. Astfel, vedeta și-a adunat toate puterile și a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa, respectiv…

- O companie din Silicon Valley combate seceta care afecteaza California cu ajutorul robotilor. Tehnologia de ultima ora poate ajuta la cultivarea plantelor. Proiectul, in valoare de 53 de milioane de dolari, este finanțat de fundația Bill Gates.

- Seria HUAWEI WATCH 3 include din aceasta saptamana un nou model cu brațara metalica, WATCH 3 Elite . Noul ceas dispune de toate atributele seriei din punct de vedere tehnic și aduce un plus in ceea ce privește designul datorita brațarii, dar și a noilor opțiuni de fețe de ceas disponibile prin update-ul…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” va invita la premiera spectacolului „Viața de chibrit”, sambata, 18 septembrie 2021, de la orele 12:00, la Sala 67 a Teatrului de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia. Dintr-un simplu chibrit – iata un univers creat. Și chibritul a prins viața in mainile creatorului, precum…