Tehnici de resuscitare, prezentate asistentelor medicale din SJU

Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane primesc ingrijiri medicale la locul accidentului produs vineri dupa-amiaza pe DN 6, in zona localitatii Teregova, pentru una dintre victime, un minor, efectuandu-se manevre de resuscitare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres."La…

- Potrivit Serviciului Specializat de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (SPIAAM) din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, de la inceputul lunii martie și pana in prezent au fost raportate 22 de viroze respiratorii și 116 pneumonii. In cazul virozelor respiratorii cei mai…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina joi seara, 30 martie, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, in zona pietei din Tomis III.Victima a suferit o plaga la…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 martie, la Antena 3, ca proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații…

- Astazi, la implinirea a 45 de ani de la cutremurul care a zguduit Romania pe 4 martie 1977, Storia.ro și Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic (Re:Rise) aduc in atenția tuturor o analiza a atitudinii romanilor de astazi fața de riscul seismic, pentru a contribui la o mai buna informare. Deși 51%…

- Trei frati, cu varste cuprinse intre 8 si 17 ani, au fost raniti, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se aflau si care era condus de tatal lor a intrat intr-un cap de pod, in judetul Teleorman. Accidentul a avut loc in localitatea Perii Brosteni, acolo intervenind pompierii Detasamentului Rosiorii…

- La fața locului au intervenit pompierii Detasamentului Rosiorii de Vede si doua echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean Teleorman.„Trei minori, doua fete si un baiat, de 17, 15 si respectiv 8 ani, cu traumatisme la nivelul coloanei si membrelor, constienti si cooperanti, au fost preluati…

- In urma unor verificari dispuse de managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Targu Jiu in Ambulatoriul integrat s-a constatat ca la mai multe cabinete medicale nu era respectat programul de lucru. Astfel, la cabinetele de Ortopedie-traumatologie, Obstretica-Ginecologie, Recuperare Medicina Fizica…