Tehnica SF prin care hackerii pot controla telefoanele și nu numai Ca e vorba de un iPhone, un produs de la Samsung sau boxe inteligente de la Google, toate acestea au in comun o vulnerabilitate descoperita acum. Specialiști in securitate cibernetica au reușit sa le controleze, de la distanța, cu ajutorul unui laser. Apple, Samsung și Google au ceva in comun: asistenți digitali. Siri, Bixby, respectiv Assistant preiau comenzi de la tine și executa diverse instrucțiuni. Dar daca cineva ar putea controla asistenții? Asta au incercat și au reușit specialiștii in securitate cibernetica. O Echipa japonezo-americana a folosit un laser pentru asta. Ideea de la care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

