Stiri pe aceeasi tema

- Seria ''Marilor spectacole @Odeon'' continua cu productia ''De vanzare/For Sale'' de Gianina Carbunariu, castigatoare a Premiului UNITER in 2015, care va fi transmisa joi, de la ora 18,00, prin live streaming pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon si va fi disponibila…

- Spectacolul „Mincinosul”, dupa Carlo Goldoni, montare a lui Vlad Mugur din 1991, cu Horatiu Malaele in rol principal, va fi disponibil joi, de la ora 18.00, pe pagina de Facebook si canalul de YouTube ale Teatrului Odeon.

- Spectacolul „La Tiganci”, regizat de Alexander Hausvater dupa textul lui Mircea Eliade, va fi disponibil online joi, de la ora 18.00, pe canalul de YouTube si pagina de Facebook ale Teatrului Odeon.Spectacolul a avut premiera pe 22 iunie 1993. El va fi disponibil online pana la ora 24:00,…

- Teatrul Odeon continua seria "Marilor [email protected]" cu transmisia prin livestreaming pe pagina de Facebook a spectacolului "La tiganci" dupa Mircea Eliade, regia Alexander Hausvater, potrivit Agerpres. Filmarea, care va fi transmisa joi, de la ora 18,00, a fost realizata in 2003, cand s-au sarbatorit…

- Peste 350.000 de vizitatori unici au vazut online expozitiile si proiectele Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) in ultima luna. "In ultima luna, MNIR a avut o activitate dinamica in mediul online, aspect care se reflecta in numarul mare de vizitatori virtuali: 351.493. In intervalul…

- Spectacolul "Ionesco - 5 piese scurte" de Eugene Ionesco, in regia lui Alexandru Dabija, va putea fi vazut pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon joi, de la ora 18,00, informeaza un comunicat al institutiei de cultura transmis AGERPRES. Din distributie fac parte actorii Dorina Lazar, Oana Stefanescu,…

- Spectacolul „Joi.megaJoy”, regizat de Radu Afrim dupa textul lui Katalin Thuroczy, va fi disponibil online joi, de la ora 18.00, pe contul de YouTube si pagina de Facebook ale Teatrului Odeon.Inregistrarea din 2006 a „Joi.megaJoy” va fi disponibila online timp de sase ore, pe ambele canale,…

- Zilele petrecute in casa pot fi o oportunitate pentru a-ti face un program de exercitii fizice de care, in alte conditii, nu ai niciodata timp sa te ocupi. Sau poate iti lipsesc antrenamentele distractive de Step sau Zumba care iti faceau serile mai placute. In oricare situatie te-ai afla,…