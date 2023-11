Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat la unul din cele mai importante festivaluri din țara – Festivalul Național de Teatru, care ajunge anul acesta la cea de-a 33-a ediție și se va desfașura la București, in perioada 20 – 30 octombrie. Tema acestei ediții este „Laboratoarele…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia pornește la drum, odata deschisa stagiunea teatrala 2023-2024, pentru a fi prezent pe scena Festivalului Stradal WONDERPUCK Cluj-Napoca, festival aflat la cea de-a VII-a ediție. Așadar, in data de 10 septembrie 2023, de la orele 16.00, vom fi pe…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” va invita sa sarbatorim impreuna 71 de ani de teatru cu Prichindel. Sunt ani insemnați, care au adus, de-a lungul timpului, maturitate, prestanța și apreciere. Spectacolele frumoase din repertoriul teatrului au bucurat publicul din municipiu, din județ, din țara și de…

- Duminica, 27 august 2023, am primit cu intristare vestea trecerii in veșnicie a parintelui pensionar Vasile Oprișa (67 de ani), fost paroh al parohiei Roșia Montana I, protopopiatul Campeni. Parintele Vasile Oprișa s-a nascut la data de 22 iulie 1956, in localitatea Valea Lupșii, județul Alba, din parinții…

- In alegerea carierei potrivite trebuie sa ai in vedere mai multe aspecte: sa iți dai seama ce anume ți se potrivește și de ce ești in stare sa faci, sa iți cunoști limitele și motivațiile, dar și de cata munca este nevoie pentru a-ți atinge acest obiectiv. Meseria pe care o alegi pentru viitor ar trebui…

- Finalul studiilor liceale i-au adus absolventei Iulia Sima o mare bucurie si mandrie de ce a realizat pana acum. Iulia a trecut cu succes peste examenul de Bacalaureat si de admitere in academie, iar mediile obtinute la aceste examene au clasat-o prima in ierarhia specialitatii militare Auto, din cadrul…

- Sublocotenent Ruxandra Dobre, absolventa a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, promoția 2020, a absolvit ca șefa de promoție Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu, specialitatea militara Finanțe-contabilitate. Finalul studiilor universitare i-au adus Ruxandrei…