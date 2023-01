Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Lord of the Dance”, realizat de coregraful Michael Flatley, va fi prezentat in data de 19 mai pe scena Arenei Sepsi din Sfantu Gheorghe, publicul avand posibilitatea de a vedea live una dintre cele mai de succes productii de dans din lume. Potrivit organizatorilor, spectacolul aniversar…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe printr-un maraton de spectacole, trei dintre acestea fiind realizate de liceeni din judetul Covasna. Potrivit conducerii teatrului, maratonul va incepe vineri, la ora 17,00, cu spectacolul „Iubiri Inghetate”, realizat…

- Spectacolul „Dragonul” al Teatrul maghiar „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe, regizat de Vladimir Anton dupa piesa lui Evgheni Schwartz, va fi prezentat saptamana viitoare cu subtitrare in limba romana. Potrivit reprezentantilor institutiei, spectacolul, care a avut premiera in primavara anului trecut,…

- Doi barbati banuiti ca ar fi intrat intr-o sala de jocuri din municipiul Sfantu Gheorghe, de unde ar fi sustras aproximativ 5.000 de lei, au fost retinuti de politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, doi barbati ar…

- Teatrul de miscare M Studio din Sfantu Gheorghe a obtinut trei premii la Festivalul International de Teatru Blanc’art desfasurat recent in Maroc, unde a prezentat spectacolul LIFT. Potrivit reprezentantilor institutiei, productia, in coregrafia lui Ferenc Feher, a fost premiata pentru cea mai buna scenografie,…

- Gospodarie Comunala SA Sfantu Gheorghe anunța ca, in urmatoarele saptamani, va efectua lucrari pe strada Pava de Sus din orașul Covasna, unde va fi pusa la punct rețeaua de canalizare. Potrivit coordonatorului centrului regional Covasna, Bicskei Lorand, conducta de canalizare in lungime de 1,3 km este…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins formatia israeliana Elitzur Holon cu scorul de 76-75 (14-18, 24-19, 17-18, 21-20), miercuri seara, pe teren propriu, in primul sau meci din Grupa E a competitiei feminine de baschet EuroCup. Scorul era egal cu 2 minute si 39 de secunde inainte de final, 68-68,…

- Un nou cartier rezidential, cu circa 200 de locuinte, va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe, a anuntat joi, primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic Zonal care reglementeaza terenul viran aflat la capatul strazii Nicolae Iorga, in vecinatatea Inspectoratului…