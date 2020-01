Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor avea trei saptamani libere de Sarbatori, cu o saptamana mai mult decat in anul trecut. Conform structurii anului școlar 2019-2020 anunțate de Ministerul Educației, vacanța este programata in perioada 21 decembrie-12 ianuarie. In situații deosebite, bine fundamentate, in funcție de condițiile…

- Elevii si prescolarii intra vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta de iarna. Ei se vor intoarce la scoala pe data de 13 ianuarie 2020, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii intra vineri, 20 decembrie, in vacanța, ceea ce inseamna, in acest an, și incheierea semestrului I. Copiii vor reveni pe bancile școlii pe 13 ianuarie, iar vacanța de iarna va coincide și cu vacanța intersemestriala.

- Cei care credeau ca perioada ofertelor turistice avantajoase in perioada iernii s-a incheiat demult, gresesc. Iar asta pentru ca agentiile de turism au pregatite pentru pachete de foc, care la prima vedere par a fi ireale.

- Unul dintre statele considerate de catre publicațiile internaționale New York Times și Lonely Planet in top 10 destinații turistice – Republica Moldova – a pregatit pentru sezonul de iarna 2019-2020 o oferta axata pe turismul rural, oenoturism și experiențe culinare de neuitat. In 2018, Moldova a fost…

- Despre iarna se spune ca este cea mai frumoasa perioada a anului. Pe de o parte, pentru ca aduce sarbatorile care ne scot din rutina zilnica și ne dau un ragaz de a ne bucura de clipe minunate alaturi de prieteni și familie și de a uita de problemele și obligațiile zilnice. Pe de alta parte, vremea…

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO: La Arieșeni și in Munții Șureanu ninge ca in povești. Prima zapada din iarna 2019-2020 in județul Alba Primii fulgi de nea din acest an au cazut deja in judetul Alba. La Arieseni a nins azi si se poate vedea deja primul strat de zapada. Varful Bihorul, cel mai mai inalt din…

- Moldoveni au inceput deja sa vaneze ofertele de vacanta pentru perioada rece a anului. Si in aceasta iarna, cele mai solicitate destinatii raman statiunile montane si cele balneare din Ucraina si Romania, chiar daca pachetele turistice s-au scumpit.