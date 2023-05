Specialistii in energie au demonstrat ca plafonarea pretului la gaz metan este, de fapt, o mare teapa pentru populatia casnica, dar si pentru consumatorii din celelalte segmente ale economiei. Membrii Asociației „Energia Inteligenta” au facut calculele si au ajuns la urmatoarea concluzie: in mai 2023 prețurile au ajuns la nivelul aprilie 2021. Un apartament plateste […] The post TEAPA plafonarii pretului la gaz metan. Au tinut tariful atat de bine "in frau", incat platim cu 25-38% mai mult first appeared on Ziarul National .