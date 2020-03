Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii au luat joi cu asalt magazinele pentru a cumpara produse de prima necesitate, inaintea unei inaspriri asteptate a restrictiilor in vederea opririi epidemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi dimineata, la prima ora,in ploaie, in fata…

- Presedintele american Donald Trump a fost extrem de furios dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson referitoare la decizia Londrei de a permite implicarea producatorului chinez Huawei in implementarea tehnologiei 5G in Regatul Unit, scrie Financial Times.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP. Dupa trei ani de criza politica in Regatul…

- Acordul, care regleaza modalitatile de iesire din UE si care a fost negociat de premierul conservator Boris Johnson cu Bruxellesul, mai trebuie promulgat de Regina Elisabeta a II-a, posibil joi, pentru a deveni lege.Camera Comunelor, unde premierul dispune de o majoritate zdrobitoare dupa…

- Boris Johnson a informat-o marti, in scris, pe Nicola Sturgeon, premierul scotian, ca refuza sa-i transfere prerogativele Londrei in vederea organizarii unui nou referendum de autodeterminare a Scotiei, relateaza Reuters, citata de news.ro.Scotia nu poate organiza un referendum pe tema independentei…