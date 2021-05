Te vaccinezi și câștigi! O tânără a luat marele premiu de 1.000.000 $ la loteria imunizării din statul american Ohio Guvernatorul statului american Ohio, Mike DeWine, a anunțat primul caștigator al loteriei speciale pentru persoanele imunizate, relateaza BBC . Primul mare caștigator al premiului de 1.000.000 $ este Abbigail Bugenske. La loterie, care va mai avea patru etape, pot participa trebuie toți rezidenți de peste 18 ani din Ohio care au primit cel puțin o doza din vaccinul anti-Covid. In total, cinci norocoși vor caștiga un pot de cate 1.000.000 $. Peste 2,7 milioane s-au inscris pentru a caștiga premiul de 1 milion de dolari . De asemenea, peste 100.000 de tineri rezidenți s-au inscris pentru bursa completa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

