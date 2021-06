Stiri pe aceeasi tema

- La Craiova, Teatrul National "Marin Sorescu", Directia de Sanatate Publica Dolj si Primaria Municipiului Craiova organizeaza maratonul vaccinarii in foaierul teatrului, in intervalul orar 10,00 - 00,00, de vineri si pana marti, 1 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. Tipul…

- Peste 460 de persoane au venit in cursul zilei de duminica la centrul de vaccinare de tip drive-thru care functioneaza in parcarea centrului comercial "ERA Shopping Park" din municipiul Iasi, a anuntat prefectul Marian Grigoras. Prefectul a precizat ca in cursul zilei de duminica s-au vaccinat 465…

- Un barbat din Iași prins intr-un triunghi conjugal asista neputincios la procesul pe care amanta l-a intentat soției, dupa ce ultima a aflat de realția lui extraconjugala. Cele doua femei se judeca de mai mulți ani, scrie Ziarul de Iași.Practic, dupa ce soția a aflat de aventura barbatului ei, amanta…

- Probleme din ce in ce mai mari in Iași pentru primarul Mihai Chirica. Dupa ce ca nu a reușit sa faca pace cu cei de la USR/PLUS la mai bine de jumatate de ani dupa alegerile locale, acum el este parasit inclusiv de o parte dintre liberali. In aceste condiții PSD-ul il anunța pe primar ca nu e cazul…

- O autoutilitara incarcata cu doze de vaccin a fost tamponata, luni, de masina Jandarmeriei, dupa ce un soferul unui autoturism din fata coloanei a franat brusc. Ambele autovehicule au pagube minore, iar cel cu vaccinuri si-a continuat deplasarea spre Iasi.

- Nimeni nu iși dorește probleme in trafic, dar exista destule situații nefericite care se pot intampla și la care șoferii trebuie sa știe cum sa reacționeze. Capacitatea de a gestiona astfel de situații nu este singurul element care poate face diferența in momentele de cumpana, ci și instrumentele aflate…

- Sorin Popliuc, director si realizator de programe la postul de radio Smile FM Vaslui, acuza ca s-a prezentat cu dureri de cap la Spitalul Judetean Vaslui, insa cei de acolo l-au internat si l-au tratat pentru afectiuni psihice. Ulterior, barbatul a ajuns la spitalul de Urgența "Nicolae Oblu" din Iași,…