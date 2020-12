Taylor Swift scrie istoria muzicii prin intermediul noului album, “evermore”. Artista ocupa simultan primul loc in topurile Billboard 200 si Billboard Hot 100!

Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift surprinde din nou in acest an cu lansarea joi, la miezul noptii, a celui de-al 9-lea sau album de studio intitulat "Evermore", care urmeaza linia intima si personala cu care cantareata americana isi uimeste din nou fanii la doar cinci luni dupa lansarea precedentului sau disc "Folklore",…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat joi lansarea unui al doilea album-surpriza din ultimele cinci luni, spunand ca ''pur si simplu nu ne-am putut opri din compus cantece'', informeaza Reuters. Swift le-a spus celor 14 milioane de fani ai sai de pe Instagram ca noul album, intitulat…

- Istoria acestei planete numita Pamant este una fabuloasa. Sunt mii și mii de ani de istorie inca nedescoperiți, iar arheologii și cercetatorii de-abia au ajuns la suprafața descoperirilor. Recent un grup de cercetatori au mai descoperit o pagina din istoria planetei Pamant, ascunsa in padurea amazoniana.…

- Razvan Lucescu (51 de ani) este un nume de referința pentru Al Hilal. A caștigat Cupa Regelui, Liga Campionilor Asiei și campionatul cu saudiții, iar acum e vazut ca un garant al succesului in Asia. Dupa 3 trofee cucerite in 370 de zile, Lucescu a devenit unic in istoria lui Al Hilal. Niciun tehnician…

- Joe Biden a caștigat in cursa pentru titulatura de președinte al Statelor Unte ale Americii! Televiziunile americane au anunțat deja ca acesta este al 46-lea președinte al SUA. Joe Biden a caștigat! Politicianul este al 46-lea președinte al SUA Televiziunile americane i-au anunțat deja succesul lui…

- Baron Wolman a inceput sa lucreze ca fotoreporter in San Francisco in anii 1960, la putin timp dupa ce implinise 30 de ani si dupa ce petrecuse o perioada de timp la Berlin, unde a documentat ridicarea Zidului Berlinului. Iubitor al muzicii, el a devenit in 1967 primul fotograf al revistei…

- Ariana Grande debuteaza pe primul loc in celebrul top Billboard Hot 100 cu single-ul “positions”, de pe albumul “positions”. Dar cele 14 melodii ocupa primele pozitii si in topurile platformelor de streaming sau in clasamentele muzicale din numeroase tari. Single-ul “positions” devine si al saptelea…

- Datele celui mai recent studiu realizat de o echipa olandeza de specialisti asigura populatia ca vaccinul antigripal ar proteja impotriva celor doua infectii. Acestia avertizeaza ca epidemia gripala este mult mai periculoasa anul acesta avand in vedere noua aparitie a coronavirusului, iar unitatile…