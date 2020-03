Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta Billie Eilish a castigat unul dintre cele mai importante premii ale galei Grammy 2020, cel pentru piesa anului cu melodia "Bad Guy", in cadrul evenimentului desfasurat duminica seara la Los Angeles, transmite Reuters. Billie Eilish, 18 ani, a castigat si la categoria album…

- Cantareața Lizzo a caștigat premiul pentru Cea mai buna interpretare vocala pop/ Best Pop Solo Performance, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, intr-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre in Los Angeles, relateaza mediafax.Lizzo a caștigat premiul pentru interpretarea…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a castigat duminica la Auckland (Noua Zeelanda) primul sau turneu WTA dupa aproape trei ani, dominand-o in finala pe compatrioata sa Jessica Pegula, locul 82 mondial, in doua seturi, 6-3, 6-4, informeaza AFP. Fostul lider mondial, acum pe pozitia a 10-a,…

- Cantareata americana Pink a anuntat ca doneaza jumatate de milion de dolari americani serviciilor locale de pompieri din Australia pe fondul agravarii crizei provocate de incendii, informeaza Press Association, potrivit stirileprotv.ro.Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au…

- Cantareata americana Pink a anuntat ca doneaza jumatate de milion de dolari americani serviciilor locale de pompieri din Australia pe fondul agravarii crizei provocate de incendii, informeaza Press Association. Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in…

- Cantareata americana Miley Cyrus a ajuns la o intelegere financiara de 300 de milioane de dolari cu un artist jamaican care a acuzat-o de plagiat in cazul hitului ei din 2013 "We Can't Stop", potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Michael May, cunoscut sub numele de scena Flourgon, a dat-o in…

- Indianul Leander Paes, în vârsta de 46 de ani, a anuntat ca 2020 va fi ultimul sau an din cariera de tenismen profesionist, informeaza News.ro. “Vreau sa anunt ca 2020 este anul meu de adio ca jucator profesionist”, a notat Paes pe Instagram., multumindu-le tuturor celor…

- Cantareata soul Celeste a fost desemnata castigatoarea premiului "Rising Star" - cunoscut anterior sub numele "Alegerea criticilor" - in cadrul competitiei Brit Awards 2020, au anuntat organizatorii, citati sambata de Press Association, potrivit Agerpres."Vedeta in devenire" Celeste, cu origini…