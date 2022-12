O lume cu vehicule zburatoare, precum in sitcomul The Jetsons din anii 1960, ar putea fi mai aproape decat credeti, companiile din SUA, inclusiv mai multe startup-uri, dezvoltand taxiuri electrice aeriene care au ca scop sa scoata masinile de pe sosea si sa mute traficul in aer, transmite CNBC. Companiile aeriene comerciale, in special, investesc in acest tip de tehnologie pentru a face calatoriile catre si de la aeroport mai scurte si mai rapide pentru consumatori. In octombrie, Delta Air Lines s-a alaturat listei companiilor aeriene care sustin startup-urile de tehnologie pentru vehicule electrice,…