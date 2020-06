Taximetristul i-a dat cu spray lacrimogen Scandal intr-un taxi, sambata seara, pe strada 22 Decembrie 1989 din Zalau.Din informatiile primite de la o persoana anonima, se pare ca un client a cerut taximetristului sa deschida geamul in timp ce se deplasau spre destinatia ceruta, dar acesta nu a vrut, asa ca barbatul nemultumit a sarit la bataie, iar conducatorul auto s-a aparat cu un spray lacrimogen. Clientul inlacrimat in loc sa se calmeze a lovit taxiul, asa ca scandalul a degenerat si a fost nevoie de interventia politiei si jandarmeriei pentru a aplana scandalul. Acest articol Taximetristul i-a dat cu spray lacrimogen a aparut prima… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

