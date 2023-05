Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de taxi din New York care i-a condus timp de 10 minute pe Harry și Meghan in timp ce aceștia incercau sa scape de paparazzi a declarat pentru BBC ca ducele și ducesa de Sussex au fost nervoși in timpul scurtei calatorii.

- Prințul Harry, soția sa, Meghan, și mama acesteia au fost implicați intr-o „goana aproape catastrofala cu mașina”, dupa ce ar fi fost urmariți de paparazzi pe strazile New York-ului, a declarat un purtator de cuvant al lui Harry, miercuri, conform Reuters și BBC.

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au ramas fara resedinta in Marea Britanie dupa ce regele Charles al III-lea le-a retras dreptul de a locui la Frogmore Cottage, dupa publicarea unei carti de memorii de catre printul Harry in care acesta face o serie de acuzatii la adresa familiei regale britanice,…