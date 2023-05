Stiri pe aceeasi tema

- C.T.P. Cluj-Napoca anunța prelungirea programului de transport pe liniile 24B, 25, 30, 31, 35, 3, 5, 6, 9, 21 și 101, in perioada 18-21 mai, cu ocazia celei de a XI-a ediție a Zilelor Clujului. Ultimele plecari pe aceste linii vor avea loc in jurul orei 23:30. Nu uitați sa verficați orarele și traseele …

- Protest inedit pe o strada din Alba Iulia. Suparați ca iluminatul stradal nu funcționeaza de o saptamana, cațiva locuitori au aprins candele in dreptul stalpilor de iluminat stradal. De vina pentru bezna din cartier este un transformator electric defect, scriu jurnaliștii de la Ziarul Unirea.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei reitereaza nevoia urgenta de reorganizare administrativa a Romaniei, prin reducerea numarului de județe de la 42 la 15, redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu cel putin 5000 de locuitori, precum și redefinirea noțiunii de oraș ca localitate cu cel puțin…

- Nicusor Dan, anunța ca, in noaptea de Inviere, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783. STB va mentine in circulatie, pana la ora 03:00, tramvaiele liniei 41. Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in noaptea de Inviere, sambata noapte…

- Operatorul de transport public a preluat, astazi, cele 12 autobuze electrice aflate in proprietatea primariei.Chiar daca predarea acestora a fost facuta mai tarziu decat ne-am fi dorit, atat noi cat și albaiulienii care folosesc transportul in comun, ma bucur ca operatorul a reușit sa instaleze stațiile…

- Directorul societații de transport public local din municipiul Suceava, TPL, Gabriel Petruc, a fost mandatat de primarul Ion Lungu sa majoreze salariile angajaților cu 10%. ”Am avut o discuție cu directorul și l-am mandatat sa gaseasca o posibilitate sa majoreze și in acest an cu 10% salariile personalului…

- Odata cu implementarea sistemului de e-Ticketing și a utilizarii aproape integrale a autobuzelor electrice, numarul de calatori a crescut semnificativ in municipiul Suceava, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a aratat ca tendința a inceput inca de la finalul anului trecut, dar creșterea a…