- Un autoturism inregistrat in regim taxi a fost lovit, luni, de trenul IR 1830 Galați - Cluj-Napoca, in comuna Ciurea, din județul Iași. Șoferul, aflat singur in mașina, a fost dus la spital. Polițiștii au stabilit ca acesta era baut.

- In jurul orei 16.00, un barbat in varsta de 71 de ani a fost lovit in plin de trenul IR 1832 Cluj-Napoca – Galati, care urma sa ajunga in Gara Suceava, relateaza Monitorul de Suceava.Din primele informații, barbatul venea dinspre padure si traversa calea ferata spre domiciliu. Mecanicul de locomotiva…

