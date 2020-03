Taxa de promovare turistică a Bucureştiului ar putea fi suspendată "Avand in vedere interdictiile si atentionarile de calatorie impuse populatiei in mai multe tari din lume pentru evitarea raspandirii imbolnavirii cu coronavirus, perioadele de carantina impuse de anumite tari, anularea zborurilor de catre mai multe companii aeriene, evitarea calatoriilor turistilor romani si straini, a dus la o reducere semnificativa a numarului de turisti in hotelurile din Bucuresti cu toate ca tarifele de cazare au scazut considerabil. Ca o masura concreta, de sustinere a activitatii turistice in perioada de criza a carei evolutie este imposibil de anticipat, Federatia Patronatelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

