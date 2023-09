Taxa de 1% pentru multinaţionale, un impozit minim pe profit Intrebat, luni seara, la Digi 24, daca exista intentia unei taxe de 1% pentru multinationale, daca impozitul de 16% nu reprezinta 1% din cifra de afaceri, Marcel Bolos a afirmat: ”Exista aceasta discutie, este vazuta ca un impozit minim pe profit, cu toate ca s-ar putea sa ne lovim de critici”. Ministrul a explicat ca vor comenta o eventuala astfel de decizie cei care sunt in zona de pierdere fiscala, chiar daca sunt corporatii si multinationale cu cifra de afaceri de ordinul zecilor de miliarde. ”Aici putem sa spunem ca am fi putut interveni cu ANAF si sa facem controale mai amanuntite, dar pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

