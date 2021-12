Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala a decis amanarea turului doi de scrutin de la Balți. Decizia a fost luata imediat dupa ce Curtea de Apel din Balți a menținut decizia primei instanțe care a anulat inregistrarea Marinei Tauber in scrutin, transmite replicamedia.md. Ambele decizii au fost luate pana…

- Judecatoria Balti a obligat, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale municipale Balti, sambata dimineata, dupa un proces ce a durat 24 de ore, sa emita hotararea cu privire la anularea inregistrarii candidatului Marina Tauber pentru functia de primar de Balti.

- Curtea de Apel Balti a intors la Judecatoria Balti dosarul privind excluderea Marinei Tauber din turul doi al alegerilor locale noi din Balti, dupa ce Judecatoria Balti l-a transmis, de urgenta, catre Curtea de Apel Balti, la solicitarea avocatilor candidatului Partidului SOR, care au invocat un conflict…

- O noua solicitare din partea avocaților candidatei partidului „Șor” la funcția de primar de Balți, Marina Tauber. Aparatorii au cerut stramutarea cauzei, invocând lipsa de imparțialitate. Motivul adus de avocați este ca președintele Judecatoriei Balți este finul de cununie al lui…

- Solicitarea Comisiei Electorale Centrale de anulare a inregistrarii candidatului Partidului SOR, Marina Tauber, va fi examinata de Curtea de Apel Balti. Asta deoarece Judecatoria Balți a aprobat cererea avocaților Marinei Tauber privind stramutarea dosarului.

- Judecatoria Balti a transmis dosarul privind excluderea Marinei Tauber din turul doi al alegerilor locale noi din Balti catre Curtea de Apel Balti, la solicitarea avocatilor candidatului Partidului SOR, care au invocat un conflict de interese, in contextul in care presedintele Judecatoriei Balti se…

- In urma solicitarii avocaților Partidului „Șor”, Judecatoria Balți a decis transferarea cauzei in care este examinat demersul de excludere a Marinei Tauber din cursa electorala, la Curtea de Apel Balți. „Instanța nu are decit sa transmita cauza penala la instanța ierarhic superioara. Dosarul se transfera…

- Mascații de la Serviciul de Informații și Securitate au descins cu percheziții la Curtea de Apel Balți. Perchezițiile au avut loc in biroul lui Alexandru Gheorghieș, ex-președintele Curții de Apel Balți. Acesta este banuit de imbogațire ilicita și ar fi fost reținut pentru 72 de ore, scrie nordnews.md.