- Portarul roman Ciprian Tatarusanu s-a dovedit esential pentru calificarea echipei Olympique Lyon in finala Cupei Ligii franceze, marti seara, prin penalty-ul aparat in meciul cu Lille, pe care OL l-a castigat cu 4-3 la loviturile de departajare, dupa 2-2 la finalul celor 90 de minute regulamentare.…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu, care este de obicei rezerva la Olympique Lyon, va juca miercuri pentru echipa de club in meciul cu Brest din Cupa Ligii franceze, el facand acest anunt luni, intr-o conferinta de presa, informeaza RMC Sport. "Cupele sunt foarte importante pentru club.…

- Olympique Lyon, cu portarul Ciprian Tatarusanu pe teren tot meciul, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), formatia Toulouse, in optimile de finala ale Cupei ligii potrivit news.roBertrand Traore '2 si '57, Jean Lucas '17 si Terrier '90+1 au adus victoria gazdelor. Tatarusanu…

- Echipa Olympique Lyon a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de formatia Lille OSC, intr-o partida din cadrul etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Frantei, disputata marti seara. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii in repriza secund, prin Jonathan Ikone (68). Portarul roman…

- Olympique Marseille a urcat pe locul secund in clasamentul campionatului de fotbal al Frantei, dupa ce invins pe teren propriu, cu 2-1, formatia Olympique Lyon, duminica seara, in derby-ul etapei a 13-a din Ligue 1.Internationalul francez Dimitri Payet a reusit o "dubla" pentru Marseille, in prima repriza…