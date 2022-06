Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Brahim Saadoun, tanarul marocan condamnat la moarte de autoritatile separatiste de la Donetk pentru ca luptase ca "mercenar" pentru fortele ucrainene, i-a cerut luni presedintelui rus Vladimir Putin sa intervina in favoarea fiului sau, relateaza AFP, preluata

- Ambasadorul Rusiei la Londra a declarat marți ca Marea Britanie a cerut ajutorul Moscovei in legatura cu cei doi cetațeni britanici condamnați la moarte in regiunea separatista a Ucrainei susținuta de Rusia pentru ca au luptat pentru Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, in prezent incarcerat, a fost transferat din colonia penitenciara in care se afla intr-un loc necunoscut, a declarat, marti, un consilier de rang inalt, relateaza Reuters. Navalnii a fost transferat intr-o colonie penala de inalta securitate mai departe de Moscova,…

- Pentru orice analist politic sau militar este limpede ca in Transnistria se produc acte de provocare, care nu pot avea alt scop și alt rezultat decat tentativa Federației Ruse de a incorpora acest teritoriu, dupa modelul deja practicat in Donețk, Lugansk și Peninsula Crimeea. Ce șanse are Vladimir…

- Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare din ianuarie 2021, le-a cerut marti francezilor sa voteze pentru realegerea presedintelui Emmanuel Macron, acuzand partidul contracandidatei acestuia, Marine Le Pen, de compromis cu Vladimir Putin, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca ucrainenii nu vor ceda Donbasul, cu regiunile Lugansk și Donețk, catre Rusia, așa cum a solicitat Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un profesor din Indonezia gasit vinovat pentru violarea a 13 eleve de la o scoala islamica, dintre care cel putin 8 au ramas insarcinate, a fost condamnat la moarte luni, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…