Guvernul britanic al premierului Boris Johnson a refuzat joi sa dezvaluie informatiile cerute de opozitia laburista pe tema numirii omului de afaceri de origine rusa Evgheni Lebedev in Camera Lorzilor, invocand ratiuni de "securitate nationala", potrivit AFP.

Premierul britanic Boris Johnson viziteaza, in cursul zilei de miercuri, Suedia si Finlanda cu scopul de a discuta despre razboiul din Ucraina si despre securitatea europeana, in contextul in care ambele state nordice iau in considerare aderarea la NATO, a declarat purtatorul de cuvant al oficialului…

Liderul laburist britanic Keir Starmer a promis luni ca va demisiona daca va primi, la fel ca prim-ministrul Boris Johnson, o amenda pentru incalcarea regulilor din timpul lockdown-urilor anti-COVID-19, pentru faptul ca a impartit bere si curry cu o echipa de campanie a partidului sau, transmite…

Parlamentul britanic a declansat joi o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.

Premierul britanic, Boris Johnson, va prezenta un "plan de actiune" international pentru a face "sa esueze" invazia rusa a Ucrainei si isi va intensifica intalnirile diplomatice in acest scop saptamana viitoare la Londra, au indicat sambata serviciile sale, noteaza AFP.

Premierul britanic Boris Johnson a condamnat luni "atacuri aeriene barbare ale Rusiei" vizand civili in Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, potrivit news.ro.