Tata si fiu, au fost condamnati impreuna, la pedepse similare, dupa ce aproape au omorat in bataie un „dusman". Atacul, comis in plina zi, a fost atat de salbatic, incat martorii prezenti n-au avut curaj sa intervina decat verbal. In timpul agresiunii, tatal a luat teava folosita ca arma de fiu, pentru a-i arata „cum se da". Intre Ovidiu si Abel Moldovanu, pe de o parte si Florin Balica, de cealalta, relatiile erau tensionate de cel putin 5 ani. Conflictul a rabufnit pe 29 octombrie 2019. In acea dimineata, Balica se deplasase cu autovehiculul sau la un depozit din Tomesti, pentru a preda deseuri…