- Tatal fetitei de 7 ani moarte in urma accidentului din cartierul bucurestean Andronache nu se astepta ca soferita de 56 de ani, care a provocat tragicul accident sa fie eliberata, transmite Antena 3 . Șoferița care a ucis doua fete in accidentul din București a fost eliberata și plasata sub control…

- Șoferița de 56 de ani care a provocat sambata accidentul din cartierul bucureștean Andronache, soldat cu moartea a doua fetițe aflate pe trotuar, a fost eliberata marți și plasata sub control judiciar, dupa ce luni fusese reținuta. Șoferița a fost audiata duminica trei ore de polițiști fara sa se ia…

- Femeia care a provocat accidentul mortal din cartierul Andronache s-a blocat, crede Titi Aur, fost campion de raliuri si expert in condus defensiv. O parte din vina ar fi avut-o si modul in care a invatat sa sofeze, mai spune acesta. Titi Aur a analizat accidentul soldat cu moartea celor doua fete in…

- Tatal uneia dintre fetitele moarte in urma accidentului din cartierul bucurestean Andronache sustine ca femeia nu a pierdut controlul masinii, ci a intrat in stalp pentru ca ar fi vrut sa se omoare, transmite Antena 3 . Tatal uneia dintre fetitele decedate considera ca femeia a intrat intentionat in…

- Femeia de 56 de ani, vinovata pentru accidentul de sambatat din cartierul Andronache, a fost reținuta de oamneii legii. Este acuzata d eucidere din culpa, dupa ce doua tinere au murit izbite de mașina pe care o conducea, bauta fiind.

- Audierile in dosarul de ucidere din culpa deschis dupa accidentul din București soldat cu moartea a doua fete se reiau luni. Cele doua se jucau pe trotuar in cartierul Andronache din Capitala cand au fost lovite in plin de un bolid scapat de sub control de șoferița.

- „Intr-adevar, venea destul de tare autovehiculul”, spun reprezentanții Brigazii Rutiere dupa accidentul produs in cartierul Andronache din București de catre o șoferița de 56 de ani, in urma caruia au murit doua fete. Claudiu Costea, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere, a declarat la Digi24 ca anchetatorii…

- Doua fete, de șase, respectiv 21 de ani, au murit in urmp cu scurt timp, dupa ce au fost izbite violent, in timp ce se aflaupe trotuar, de o șoferița neatenta. Femeia a scapat autoturismul de sub control, intrand in plin in gardul unei case din cartierul bucureștean Andronache.