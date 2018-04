Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind despre siguranța in trafic, in lume mor aproape 13 mil. de oameni anual, 25.000 de oameni in UE, adica 70 de oameni pe zi, iar in Romania circa 5 oameni pe zi, astfel, aproximativ 2.000 de oameni au decedat in 2016 din cauza accidentelor rutiere, a declarat Secretarul General al Uniunii Naționale…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- Cantareata americana Lady Gaga, in varsta de 31 de ani, este din nou nevoita sa-si anuleze o serie de concerte dupa ce boala de care sufera s-a agravat, iar artista are „dureri severe“.

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar).

- Ninsorile abundente din Alpi țin captivi in statiuni mii de turiști. In regiunile muntoase din Italia, 11.000 de oameni sunt blocați din cauza vremii rele. Iar in Elveția, 13.000 de turiști nu pot parasi cabanele lor inca de ieri.

- Cel putin 11 oameni, cei mai multi, batrani si copii, au murit in sudul Nepalului, regiune lovita de un val de aer rece. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si mai mult in zilele urmatoare.