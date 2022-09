Stiri pe aceeasi tema

- Ion Matache e fostul soț al Ginei Matache și tatal Deliei Matache, celebra cantareața. In urma cu aproximativ 18 ani, el plecase din sanul familiei, pentru a se dedica vieții monahale, la Muntele Athos, in Grecia. A divorțat de mama artistei, insa acum lucrurile s-au schimbat, sunt din nou impreuna.…

- Ana Baniciu se pregatește intens de nunta cu logodnicul sau, Edy Kovacs. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca anul viitor, iar artista a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, noi detalii despre nunta. Iata unde va avea loc marele eveniment din viața lor!

- Shift a participat la „Asia Express” și nu regreta nicio secunda aceasta experiența. Artistul a povestit in cadrul unui interviu ce nu s-a vazut la TV din show-ul de la Antena 1. A plecat in aventura vieții sale alaturi de bunul sau prieten, Connect-R. Shift iși aduce aminte ca au fost nevoiți sa ceara…

- Magistrații care bagau amarați in pușcarie fiindca nu stateau la izolare in perioada pandemiei au prelungit vacanța in libertate a interlopului judecat sub control judiciar pentru ca a spintecat cu baioneta doi sportivi, intr-un club din Braila.

- Lavinia, concurenta sezonului 6 din Insula Iubirii, a scos la iveala detalii copleștioare despre colaborarea pe care a avut-o cu Alex, soțul Teodorei, dupa ce s-au intors din Thailanda. Fosta iubita a lui Rey a spus totul prin intermediul unei sesiuni de intrebari de pe Instagram.

- In ultimele doua saptamani, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a participat la doua festivaluri culturale daco-romane, care au avut loc in zona Drobeta Turnu Severin și in zona munților Oraștie. ”Ne bucuram și noi ca au inceput aceste festivaluri, a caror scop principal este cel educativ-cultural…

- Sorana Cirstea, 32 de ani, 32 WTA, debuteaza luni la Wimbledon, impotriva Aleksandrei Krunic, 29 de ani, 108 WTA. Turneul de la Wimbledon este programat in perioada 27 iunie - 10 iulie 2022 și va fi televizat de Eurosport. Detalii despre meciurile jucatoarelor din Romania vor putea fi urmarite pe GSP.…

- La doar 15 minute de București, in mijlocul naturii, Liziera de Lac, cartierul vecin cu padurea și lacul prinde contur și in luna septembrie 2022 iși va primi viitorii rezidenți. Casa model din faza I este deja gata și o poți vizita, iar pana la 15 iulie avem și o oferta speciala: la achiziția cuibului…