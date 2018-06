Tartă cu cremă de brânză şi fructe Mod de preparare Tarta cu crema de branza si fructe

Aluat:

Amestecam spuma untul cu zahatul,adaugam oual si apoi incorporam alternanad faina si apa,putin cate putin.

Compozitia rezultata va fi destul de moale.O impachetam in folie alimentara si o lasam la frigider 5-6 ore.

La rece aluatul se intareste.Se scoate din frigider si se framanta putin pe masa infainata. Se intinde o foaie mai mare decat tava de tarta. O asezam dand forma exacta, presam bine, taiem surplusul si intepam aluatul cu furculita pentru a nu se umfla la copt. Dam tava la cuptor la foc iute pana cand tarta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

